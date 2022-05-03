شاهد .. تعليق مفاجئ من رحمة أحمد مربوحة بعد نهاية مسلسل الكبير أوي6.. ما قالته صدم أحمد مكي والجميع !!

انت الان تتابع خبر تعليق مفاجئ من رحمة أحمد مربوحة بعد نهاية مسلسل الكبير أوي6.. ما قالته صدم أحمد مكي والجميع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

وجهت الفنانة الشابة رحمة أحمد فرج مربوحة، رسالة شكر وامتنان لفريق عمل الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي 6 وعلى رأسهم الفنان أحمد مكي، وذلك على النجاح الكبير الذي حظي به العمل.

وكتبت رحمة أحمد، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت: المخرج أحمد الجندي.. أحمد مكي.. محمد سلام.. شكرا على كل حاجة.. بحبكوا أوي ومهما قولت مش هوفيكوا حقكوا.. شكرا.

الجدير ذكره أن مسلسل الكبير أوي 6، ضمن العديد من الفنانين منهم أحمد مكي، محمد سلامة، رحمة أحمد، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، حمدي المرغني، سما إبراهيم، علاء زينهم، ماجد الكدواني، الطفل يوسف صلاح، شيماء سيف، الطفل عبد الرحمن طه، أسماء جلال، نرمين الفقي، سليمان عيد، محمد المولي، منير مكرم، وعدد من ضيوف الشرف منهم: فتحي عبد الوهاب، شيرين رضا، محمد ممدوح، هنادي مهنا، محمد أسامة، إياد نصار، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وتحت قيادة المخرج أحمد الجندي.