شاهد .. سألوا النجمة ليلى طاهر عن سبب طلاقها من يوسف شعبان وخراب بيتها.. فأجابت بجرأة صادمة وكشفت المستور !

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة ليلى طاهر عن سبب طلاقها من يوسف شعبان وخراب بيتها.. فأجابت بجرأة صادمة وكشفت المستور ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

تزوجت الفنانة ليلى طاهر لأول مرة من محمد الشربيني، وهو والد ابنها الوحيد أحمد، ولكنها انفصلت عنه لرفضه عملها بالفن والتمثيل.

وبعدها تزوجت المخرج حسين فوزي وانفصلت عنه أيضاً بعد ثلاث سنوات، والمرة الثالثة كانت من الصحفي نبيل عصمت .

زتزوجت ليلى طاهر من شعبان لمدة أربعة أعوام تقريباً لكن الزواج انتهى بالانفصال وعن أسباب ذلك قالت ليلى طاهر في مقابلة صحفية: يوسف بعد شهور قليلة فقط من الزواج تعرف على شلة من الأصدقاء لا يحلو لهم السهر إلا بعد منتصف الليل.

وقالت ليلى طاهر في لقاء سابق، بدأ يوسف شعبان يتغيب عن المنزل كثيراً يذهب نهاراً إلى الأستوديو وليلاً إلى شلته وأهمل في حق منزله رغم أنني كنت اتفانى في خدمته لدرجة أنني أرسلت بوحيدي أحمد ليعيش مع أمي من أجله حيث احببته بكل جوارحي, ورغم ذلك تعاملت مع غيابه الدائم عن المنزل بالهدوء في أول الأمر وحاولت لفت نظره من حين لآخر وكنت اختار ألطف الكلمات وأسعد اللحظات حتى لا أثير غضبه وأجرح شعوره.

وأضافت كان شعبان شديد التمسك بأصدقائه وكانت أخبار سهراته مع تلك الشلة حديث معظم أهل الفن بل إن بعضهم كان يلمح من وقت لآخر أن يوسف يصادق كثيراً من النساء.

تقول ليلى طاهر: ذات يوم احتدم النقاش بيننا فطلبت منه الطلاق كنوع من رد الفعل حقيقة لم أكن جادة ولكنه استجاب على الفور وألقى يمين الطلاق وللحق فقد سعى الكثير من الأصدقاء من أجل إنقاذ زواجنا أكثر من مرة إلا أنه وفي كل مرة نعود فيها لبعض كانت المشكلات تتكرر بنفس السيناريو, ومن هنا كان الطلاق مجدداً.