شاهد .. الفنانة هيفاء وهبي تُشعل الأنترنت بفستان شفاف أظهر ما تحته في أجرأ إطلالة خادشة !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة هيفاء وهبي تُشعل الأنترنت بفستان شفاف أظهر ما تحته في أجرأ إطلالة خادشة !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ الجمهور مجموعة صور حديثة لها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة مدهسة خطفت قلوب المتابعين.

وإرتدت هيفا وهبي فستاناً باللون الأبيض طويل ولامع وبشق عالي على الساق، مع ريش على الكتف، زاد الإطلالة رقياً، ونسقت معه حذاء صيفي باللون الذهبي.



وتركت هيفا شعرها منسدل على كتفها بطريقة طبيعية، وطبقت ماكياج ناعم أبرز جمال ملامحها.



وعلقت هيفا وهبي على المنشور موجهة رسالة معايدة للجمهور، وقالت: "عيدكم مبارك مليء بالفرح ولمّة الأحباب"، أما اللافت في الأمر، فكان قيام هيفا بإغلاق خاصية التعليقات عن صورها، من دون إدلاء أي معلومات عن السبب.