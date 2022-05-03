شاهد .. هذا ماتم حذفه من برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘ ولم يشاهده أحد.. ماتم كشفه لن يصدقة عقلك !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر هذا ماتم حذفه من برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘ ولم يشاهده أحد.. ماتم كشفه لن يصدقة عقلك !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

قدم الفنان رامز جلال حلقة خاصة من برنامج المقالب رامز موفي ستار المذاع عبر قناة MBC مصر، استعرض فيها تحضيرات البرنامج والمواقف الطريفة التي حدثت في الكواليس.

وكشفت الحلقة عن لقطات لم تعرض خلال شهر رمضان، ظهر فيها أحد أعضاء فريق الممثلين الإسباني المشارك في المقلب وهو يقوم بتصرفات غريبة مع ضيوف البرنامج.

شرح رامز جلال أن مهمة ذلك الممثل كانت شغل الضيف بعد المطاردة الأولى إلى حين انتهائه من الاستعداد لمرحلة الكوبري المعلق فوق البحيرة، لكنه قام "بكوارث".

وكان لضيوف وضيفات الحلقات ردود فعل مختلفة على تصرفات ذلك الممثل، فقام الفنانان محمد محمود وأحمد فتحي بتوجيه سباب له تم إخفاؤه بصفارة بعدما أفزعهم بطريقة مفاجئة.

وفوجئ سليمان عيد أيضا بسلوك الممثل، وظهر تعبير القلق والخوف على وجهه

وكذلك الفنانة نجلاء بدر التي قلقت من تصرفاته الغريبة

أما الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة فشكت في أمره وسألته هل أنت على ما يرام

وكانت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في حالة انهيار عندما فوجئت بالممثل فصرخت في وجهه ولم تتحمل دعاباته

وجاء رد فعل الفنان محمد ثروت بطريقة كوميدية فضحك على سلوكه غير المفهوم

الجدير ذكره أن برنامج رامز موفي ستار لاقى نجاحا كبيراً بعد عرضه، حيث وصلت الأرقام الرسمية للمُشاهدات خلال أول 20 يوما من شهر رمضان في العالم العربي إلي 45 مليون مُشاهدة عبر اليوتيوب، و85.8 مليون عبر الفيسبوك، ومليار عبر سناب شات، و2.7 مليون من خلال تويتر، و7.5 مليون عبر إنستجرام، و83.2 مليون عبر تيك توك، بينما تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على شبكات التواصل الإجتماعي المُختلفة نحو 13 مليون مُشاهدة بعد طرحه قبل يومين من شهر رمضان المُبارك، بالإضافة للصفحات الرسمية الخاصة بالفنان رامز جلال التي تجاوزت مُشاهدتها 160.2 مليون مُشاهدة خلال نفس الفترة.