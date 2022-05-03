شاهد .. بعد وقوفه معها في أزمتها الصحية.. غادة عادل توجه صفعة قاسية لطليقها مجدي الهواري.. لن تصدق ما فعلته !!

انت الان تتابع خبر بعد وقوفه معها في أزمتها الصحية.. غادة عادل توجه صفعة قاسية لطليقها مجدي الهواري.. لن تصدق ما فعلته !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت مصادر فنية أن عددا من الأصدقاء المقربين للفنانة غادة عادل أجروا محاولات مكثفة مؤخراً لإقناعها بعودة الحياة الزوجية مع طليقها المخرج مجدي الهواري والد أبنائها.

يأتي ذلك بعد مساندته لها في أزمتها الصحية الأخيرة، وظهورهما معا قبلها في برنامج "بصراحة مع" واعترافه لها بانه ما زال يحبها ولن يتزوج إلا من تدرك حجم ومقدار حبه لغادة.

وأعلنت غادة عادل للوسطاء بشكل صريح ودون تفكير رفضها القاطع العودة لزوجها مرة أخرى، وتفضل أن يظلا أصدقاء فقط لأنها سعيدة بالمرحلة الجديدة التي تعيشها، خاصة أنها شعرت بتغير كبير في شخصيتها وأسلوب حياتها عقب اعتمادها على نفسها.

وبذل أولاد غادة أيضا جهداً كبيراً لإقناعها باستئناف الحياة الزوجية مع والدهم مع وعدهم لها بأن هناك مساحة من الحرية سيتركها لها في عملها ولن يتدخل نهائيا في اختياراتها أو تعاقداتها، لكنها أكدت لهم أنها ترتبط مع والدهم بعشرة طيبة وصداقة واحترام فقط.