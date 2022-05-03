شاهد .. أنتشار أول صورة لخطيبة عصومي مقداد نجم طيور الجنة .. فهل تفوقت بجمالها على زوجة شقيقه الوليد ؟؟ (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر أنتشار أول صورة لخطيبة عصومي مقداد نجم طيور الجنة .. فهل تفوقت بجمالها على زوجة شقيقه الوليد ؟؟ (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

نتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع نجم طيور الجنة المعتصم بالله مقداد المعروف ب عصومي وإلى جانبه شابة جميلة دون الكشف عن هويتها.

وقد أشار المتابعون إلى أنها قد تكون خطيبته حيث قدم البعض التهاني فيما البعض الآخر قارن جمالها بجمال زوجة الوليد.

وإلى حين هذا الوقت لم يتم تأكيد هذه المعلومات فيما اذا كانت خطيبته فعلًا أم مجرد صديقة التقطت صورة إلى جانبه.