شاهد .. الفنانة حلا شيحة تُغضب كل المصريين وتخلع الحجاب مجدداً ؟! .. اتفرج (صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة حلا شيحة تُغضب كل المصريين وتخلع الحجاب مجدداً ؟! .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

اثارت الفنانة المصرية حلا_شيحة، جدلاً كبيراً بعد ظهورها بدون حجاب في أحداث فيلمها القصير أثل والذي يعرض حاليا في اكسبو دبي.

فاجأت حلا الجمهور في الفيلم، خصوصاً أنه عرض جاء قرارها الأخير بارتداء الحجاب واعتزال الفن، الأمر الذي جعل جمهورها في حيرةٍ، وتساؤلات هل تحجبت واعتزلت أم لا؟

بدورنا نؤكد أن حلا قامت بتصوير فيلم (أثل)، قبل ارتدائها الحجاب وذلك العام الماضي.



الفيلم هو من إخراج اليازية بنت نهيان آل نهيان، والتي شاركت بعرض الفيلم في جناح المرأة بمعرض اكسبو 2020 في دبي.

وتجسد الفنانة المصرية، خلال الأحداث شخصية فتاة تدعى “سلمى”، تعمل في مجال تقديم البرامج، يتم اختيارها لتقديم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد لكن تُفاجأ أن هذا البرنامج يقلب حياتها ومسيرتها رأسًا على عقب.

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وتعد هذه المرة الثانية التي ترتدي فيها حلا الحجاب، بعدما ارتدته قبل نحو 14 عاما بالتزامن مع زواجها من البريطاني ستيف مارك، إذ أنجبت 4 أطفال واستقرت في كندا وارتدت النقاب، ثم انفصلت عنه وخلعت الحجاب لتعلن عودتها للعمل الفني ويرحب الجميع في الوسط الفني بتلك العودة.

ثم تعود لتتراجع عن ماقدمته من أعمال فنية وبالتحديد فيلمها (مش أنا)، مع النجم تامر_حسني، بعد زيجتها من الداعية معز مسعود.



