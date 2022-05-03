شاهد .. كلامها بلا قيمة.. فجر السعيد توجه إهانة قاسية لأصالة نصري وتفضح أسرارها المخفية أمام الملأ !!

انت الان تتابع خبر كلامها بلا قيمة.. فجر السعيد توجه إهانة قاسية لأصالة نصري وتفضح أسرارها المخفية أمام الملأ !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

شنت الإعلامية فجر السعيد، هجوماً حاداً على المطربة أصالة نصري، متهمة إياها بالشماتة في موتها.

وكشفت "السعيد" خلال برنامج "غبقة للفجر" الذي يبث عبر موقع "يوتيوب"، عن خلافها الشخصي مع المطربة أصالة.

مرجعة أسبابه لشماتتها في مرضها وتمني الموت لها خلال مرور "السعيد" بوعكة صحية: "وأنا مريضة نزلت بوست تترحم علي إن أنا مت، وفيما معناه إن أنا مت حوبة، يعني هي أعطتني حوبة على أساس أنها السيدة زينب، والمستشفى قالها إن ما مسحتي البوست حترفع عليكي قضية لأنها ما تزال حية، فمسحت البوست، وأنا بالنسبة لي لن أغفر لأصالة ما حييت".

وأضافت: "كل شيء ممكن تتكلمين فيه إلا الموت، وإنتي وحدة انشليتي وضاعت بلدك وانطردتي من بلدك ومريتي بمشاكل عديدة وشفتي بلاوي عديدة ولو نتشمت بيكي كان نقول صار شذي علشان حوبتي وبيصير فيش علشان حوبتي، لكن ما نتشمت فيش".

وأوضحت "السعيد" أسباب أخرى لاستيائها من أصالة، غير الخلافات الشخصية، قائلة: "تصريحات أصالة لا تزعجني ولكن ما أزعجني هو صعودها على مسرح في السعودية وقدمت فيه الشكر لدولتي مصر والسعودية، وتجاهلت البحرين التي لولا جواز البحرين ما كانت أصالة دخلت السعودية لأن الجواز السوري عليه إكس، وكذلك الإمارات التي عاشت فيها لفترة طويلة".

وتابعت: "أنا اللي يحرقني هي ممكلة البحرين التي اعتبرها بلدي الثاني، ولا أقبل تجاهلها أو الإساءة إليها بقصد أو بدون".

أتمت "السعيد": "اللي يتمنى الموت ويصف آخر أنه مات ويسعد في موت آخر حتى لو كان عدوه هاد بالنسبة لي مو إنسان وبالتالي أصالة ليست إنساناً ولا كلامها له قيمة".