شاهد .. حفيدتا النجمة اللبنانية هيفاء وهبي يخطفان أنظار الجمهور بجمال صارخ لا يملكة أحد !! (صورة)

انت الان تتابع خبر حفيدتا النجمة اللبنانية هيفاء وهبي يخطفان أنظار الجمهور بجمال صارخ لا يملكة أحد !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت زينب_فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفاء_وهبي، صورة حديثة لابنتيها (رهف)، و(دانييلا).

ظهرت زينب في الصورة برفقة ابنتيها في الحديقة، وعلقت قائلة: (وكبروا اميراتي دنيتي وحياتي كلها).

ظهرت الطفلتان في الصورة بأجمل اطلالة، وبدا الشبه كبيراً بينهما وبين جدتهما هيفاء.

زينب لديها ابنتان هما (رهف)، و(دانييلا)، ولا تتردد في نشر صورهما عبر السوشيال ميديا، واصبحت الآن تمتلك مئات الآلاف من المتابعين مثلها مثل أي نجمة معروفة.