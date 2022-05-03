شاهد .. سألوا طليق الفنانة هالة صدقي ليه طلبت منها تحليل DNA.. فأجاب بصراحة وكشف المخفي والمستور بكل جرأة !!

انت الان تتابع خبر سألوا طليق الفنانة هالة صدقي ليه طلبت منها تحليل DNA.. فأجاب بصراحة وكشف المخفي والمستور بكل جرأة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشر المحامي، سامح سامي، طليق الفنانة هالة صدقي في وقت سابق، فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: تزوجنا، في 2007، وقمت بعمل توكيل عام رسمي لها.

وأضاف في عام 2012، أثناء الانفلات الأمني التي كانت تشهده مصر، ومن حقها التصرف في كل شيء، كأنها أنا بالضبط، ولا يجوز إلغاء التوكيل إلا بوجود الطرفين يعني مقدرش (لا أستطيع) ألغيه".

وأكد أنه في 2016 "حدثت مشاكل بيننا فمقدرتش أعيش معاها تاني (لم أستطع العيش معها مرة أخرى)، وسافرت أميركا، وتفاجأت بعد شهرين بأنها ألقت كل ملابسي في الشارع، ورفعت قضايا نفقة بأرقام خيالية وباعت الأرض التي كنت أملكها ويبلغ سعرها ثمانية ملايين جنيه، كما أنها حصلت على مبالغ مالية من البنك وأغلقت حسابي بعدها، واضطررت لرفع دعوى أمام القضاء المصري الذي لغى التوكيل بالفعل".

وأضاف: "أما بالنسبة لقضية النفقة التي طلبت خلالها الآلاف من الجنيهات الإسترلينية فقد قدمت كل ما يثبت أني لا أملك هذه المبالغ، ولكنها أحضرت اثنين من الشهود الزور وتم تأييد الحكم علي وإلزامي بتسديد النفقة".

وتابع: "أما بالنسبة لأولادي فأنا مش عارف (لا أستطيع) أشوفهم (أراهم) ولا أسمع صوتهم ولا أكلمهم، ولا أعرف حاجة عنهم خالص (لا أعرف عنهم أي شيء)، وأجبرتهم على إلغاء اسمي من أسمائهم ليصبحوا سامو صدقي، ومريم صدقي، هو أنا عملت إيه (ماذا فعلت) عشان تعمل كل ده (كي تفعل كل هذا)، وإيه (ما) ذنب أبي وأمي ميشوفوش (لا يرون) أحفادهم".

واختتم حديثه: "المفاجأة أني حصلت (وقعت) مؤخرا على إن هالة صدقي مش أمهم الحقيقية (ليست أمهم الحقيقية) مع العلم بأن البويضات لسيدة أخرى دون الرجوع لي (دون علمي)، وأنا استنجد بالنائب العام أرجوك ساعدني لأني مقهور، وأنا عاوز (أريد) عمل تحليل DNA".

وردت، صدقي، على دعوى زوجها إنكار النسب، واتهامها بالاستيلاء على أمواله، قائلة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "لما أب يتخلى عن مراته (زوجته) وأولاده ويشهر بهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان (من أجل) طمعه وأنانيته ويستغلهم أسوأ استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي على مستقبلهم الرياضي وفِي الآخر علشان (كي) يهرب من حكم الحبس تبع (الخاص بـ) النفقة ينكر نسبهم وفِي الآخر يرفض يطلّق، منتظر الثمن".

وأستكملت صدقي قائلة: "تم عمل بلاغ ضد الموقع اللي (الذي) تم التشهير بي وبأولادي وبلاغ ضد المحامي للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده لسرد وقائع ليس لها أي صحة ولمجرد التشهير والضغط عليه، واعتذر لإقحامكم في أمور شخصية وليس مجالها الميديا ولكن وجب التوضيح وبعد صمت خمس سنين"