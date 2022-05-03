شاهد .. تعليق مفاجئ من الفنان مصطفى شعبان عن مسلسل المشوار.. لن تصدق ماذا قال عن محمد رمضان ولم يكن متوقع ؟!

انت الان تتابع خبر تعليق مفاجئ من الفنان مصطفى شعبان عن مسلسل المشوار.. لن تصدق ماذا قال عن محمد رمضان ولم يكن متوقع ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

أشاد الفنان مصطفى شعبان بـ مسلسل المشوار، الذي نافس به الفنان محمد رمضان بالمارثون الرمضاني 2022، معربًا عن إعجابه الكبير بأداء الأخير.

وأشار شعبان إلى أن هذا الموسم الرمضاني به الكثير من الأعمال القيمة التي نالت على إعجابه، منها مسلسل الاختيار ومسلسل الكبير أوي 6.

وتحدث مصطفى شعبان عن رأيه في الموسم الرمضاني، خلال حواره مع القاهرة 24، حيث قال: في أعمال كثيرة كويسة، وفي نجوم زملاء كثيرة، وأعمال قيمة، شُفت مسلسل المشوار وأعجبت بأداء محمد رمضان، وشُفت حلقتين من الاختيار كان حلو جدًا، وأيضًا الكبير أوي.

في سياق آخر، نافس مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني بمسلسل دايمًا عامر، هذا العمل الذي يناقش بعض المشاكل والأزمات الخاصة بالتعليم، من خلال تسليط الضوء على الأزمات التي تمر به الطلبة، في مرحلة الدراسة، خاصة بعد وجود النظام الجديد، وأشاد وزير التربية والتعليم بهذا العمل، مشيرًا إلى أنه مسلسل راقي وبه كثير من المعاني.

وحقق مسلسل دايمًا عامر نجاحًا كبيرًا، منذ عرض حلقاته الأولى عبر الشاشات، حيث نجح في استقطاب عدد كبير من الجمهور، خاصة الأطفال المراهقين، وطلبة المدارس.