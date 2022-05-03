شاهد .. عاملة تتوسط الناس للعمل عند سعودية وتطلب منهم الكذب ..ردة فعل المارة صدمت الكل !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر عاملة تتوسط الناس للعمل عند سعودية وتطلب منهم الكذب ..ردة فعل المارة صدمت الكل !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

كانت شهدت الحلقة الثلاثين من برنامج الصدمة4 المذاع على قناة MBC ، ردود أفعال المارة عندما طلبت عاملة منهم التوسط للعمل عند سيدة.

وبدأ المشهد التمثيلي عندما طلبت العاملة من بعض المارة بالتوسط لها عند إحدى السيدات للعمل لديها، فأعطت بعض المارة جوالها لإقناع السيدة بأنها كانت تعمل لديهم وأنها تحتاج لوظيفة.

وسألت السيدة خلال المكالمة الهاتفية بعض الأشخاص الذين حاولوا إقناعها بالعاملة، وقالت لهم "بذمتك هي اشتغلت عندك؟"، فتغير كلامهم عن العاملة وقالوا إنهم لا يستطيعوا أن يدخلوها في ذمتهم.

وانفعل أحد الأشخاص على العاملة عندما قال للسيدة إنه لا يتحمل الذمة، الأمر الذي أغضب العاملة، مبررا:"تعرفي وش تقول في ذمتك إنها اشتغلت عندك، تعرفي وش معنى ذمة؟".

ودخل فيصل الزهراني مقدم برنامج الصدمة، ليسأل عن الواقعة وسبب تغيير كلامهم، حيث قال:"عندما سألتك هي اشتغلت عندك وبذمتك تغير الموضوع"، فأوضحوا بأن هذه مسؤولية ولا داعي للكذب.