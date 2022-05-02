شاهد .. لن تصدق كم تقاضت غادة عبدالرازق مقابل ظهورها في برنامج ‘‘كلام الناس’’ على MBC.. رقم ضخم فاق المعقول والخيال !

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تقاضت غادة عبدالرازق مقابل ظهورها في برنامج ‘‘كلام الناس’’ على MBC.. رقم ضخم فاق المعقول والخيال ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

حصلت الفنانة غادة عبد الرازق علي مبلغ ضخم نظير ظهورها في برنامج كلام الناس الذي تقدمه ياسمين عز عبر شاشة قناة mbc مصر.

وكشف مصدر من داخل البرنامج ان غادة قد حصلت علي مبلغ وقدره مليون جنيه مصريا، نظير الظهور في احدي حلقات البرنامج، ويعد ذلك الاجر هو الاكبر منذ بداية البرنامج وحتي الآن.

من جانب اخر قالت الفنانة غادة عبد الرازق: "اتضحك عليا في ملايين من 5 سنين لحد دلوقتي قضايا وشيكات، ومش عارفة أخدهم".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "فيه فنانين بيدوا فلوس لمخرجين علشان يخرجلهم عملا أو مسلسلا".

وتابعت: "كان نفسي أشتغل مع الأستاذ يوسف شاهين لأنه قامة واشتغل مع نجوم عباقرة، وتمنيت أعرف رأيه فيا وأسمع نصيحته، إلى جانب الأستاذ الراحل عاطف الطيب".

وعلقت على صورة سمية الخشاب، قائلة: "بحبها جدا ودمها خفيف وأكتر واحدة كانت بتضحكني في مسلسل الحاج متولي، وكنا مسميينها مراية علشان بتحب تبص كتير في المراية".