شاهد .. هل يمكن تقديم جزء ثالث من مسلسل المداح ؟.. النجم حمادة هلال يجيب ويكشف السر المخفي !!

انت الان تتابع خبر هل يمكن تقديم جزء ثالث من مسلسل المداح ؟.. النجم حمادة هلال يجيب ويكشف السر المخفي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/03 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف حمادة هلال عن حبه الشديد لتجسيد شخصية صابر المداح، مؤكدًا على تمنياته بتقديم المزيد من الأجزاء لهذا العمل التلفزيوني الرائع، خاصة وأنه يرى نفسه في شخصية صابر المداح، ولا مانع عنده من تقديم المزيد من أجزاء هذا العمل، حتى ولو وصل به الحال إلى تقديم 30 جزء.

وكان أحد الأفراد قد ظهر لـ “صابر المداح” في آخر مشهد في المسلسل بعد تخلصه من الجن الذي يطارده، وقام بتسليمه جواز سفره وتذكرة طيران وقال له أن الأمير ينتظر مقابلته بدون أي تفاصيل أخرى.

وأكد حمادة هلال، أنه يتمنى تقديم أجزاء كثيرة من مسلسل “المداح” لأنه يرى نفسه في شخصية “صابر المداح”، ويتمنى تقديم أجزاء كثيرة منه حتى لو وصلت لثلاثين جزء.

وعن التحضير لموسم ثالث منه، أكد حمادة هلال أنه لم يتم التحضير لشيء ولم يتم مناقشة الأمر، ولكن هو يتمنى ذلك بالفعل، خاصة بعد نجاح أول وثاني جزء من المسلسل.

وكان الجزء الثاني من المسلسل قد تم عرض حلقته الأخيرة بالأمس، ونجح “صابر المداح” و"الشيخ عبد الرحمن" في القضاء على الجنية “مليكة” التي كانت تطاردهم منذ فترة طويلة وكانت تريد الإنتقام منهم، وذلك بعدما وصل “صابر” إلى البئر التي بها الماء الذي سيحميه من شرورهم.

الجزء الثاني من المسلسل بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، سهر الصايغ، كمال أبو رية، أحمد عبد العزيز، خالد سرحان، أحمد فؤاد سليم، هايدي رفعت، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، من تأليف الثلاثي أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.