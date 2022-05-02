شاهد .. في آخر حلقات ’’رامز موفي ستار‘‘ لن تصدق الثروة الخيالية التي جناها رامز جلال من البرنامج.. ستصاب بالصدمة بعد معرفتك بالمبالغ !

انت الان تتابع خبر في آخر حلقات ’’رامز موفي ستار‘‘ لن تصدق الثروة الخيالية التي جناها رامز جلال من البرنامج.. ستصاب بالصدمة بعد معرفتك بالمبالغ ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

رامز جلال من مواليد (20 أبريل 1973)، ممثل ومقدم برامج مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1995 قام ببعض الأدوار الثانوية حتى قام بأول بطولة مطلقة في فيلم أحلام الفتى الطايش في 2007.

قام الفنان بإنتاج العديد من برامج المقالب والتي بدأت منذ عام 2011 في برنامج رامز قلب الأسد وانطلقت بعدها العديد من البرامج التي تحمل اسمه.

وخلال الفترة الرمضانية تركزت اهتمامات الوسائل مؤخراً على مقدار الأجور التي يتحصلها ضيوف برنامج "رامز موفي ستار " والقائم على ذات فكرة برامج "جلال" السابقة ، مقالب في الفنانين والمشاهير وإن كان البرنامج بطريقة جديدة هذه المرة.

ولعل الجمهور يتسأل عن مقدار المبلغ الذي سيتحصل عليه مقدم البرنامج نفسه النجم المصري "رامز جلال" وهنا ومن خلال التواصل مع مصادر مقربة من الفنان حصلنا على معلومات بهذا الخصوص.

جاء ذلك بعد أن ضجت وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بأخبار البرنامج الجديد للفنان المصري "رامز جلال" والذي يحمل عنوان "رامز موفي ستار ".

تقول مصادر إعلامية إن النجم المصري من المتوقع أن يتحصل على مبلغ 36 مليون جنيه مصري عن برنامجه بالإضافة إلى مخصصات مالية أخرى تتعلق بحقوق الإعلان في البرنامج المذاع على قناة إم بي سي مصر.