شاهد .. عرض المشهد المحذوف من برنامج رامز موفي ستار لأول مرة .. والجمهور مصدوم ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر عرض المشهد المحذوف من برنامج رامز موفي ستار لأول مرة .. والجمهور مصدوم ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف الفنان رامز جلال، لأول مرة عن أحد المشاهد المحذوفة من برنامجه رامز موفي ستار، الذي عُرض طوال شهر رمضان على قناة mbc1.

وقال رامز خلال الحلقة الأخيرة من البرنامج: "من نوادر البرنامج، بعد المطاردة الأولى، اتفقت مع واحد أسباني من فريق العمل أنه يشغل الضيف لحد ما أستعد لفقرة الكوبري، لكن الحقيقة بدل ما يشغلهم عمل كوارث".

وظهر الإسباني وهو يخيف الضيوف، ويتصرف بغرابة ويقوم بحركات مريبة ومثيرة للشك، ما أثار استياء بعض الممثلين، حسبما أظهرت بعض المقاطع.