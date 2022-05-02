شاهد .. شقيق النجمة إلهام شاهين يكشف السرّ الصادم وراء الهجوم على شقيقته ! لن تصدق ما قاله بكلِّ جرأة ودون خجل !!

انت الان تتابع خبر شقيق النجمة إلهام شاهين يكشف السرّ الصادم وراء الهجوم على شقيقته ! لن تصدق ما قاله بكلِّ جرأة ودون خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف الفنان المصري الشهير أمير شاهين خلال تصريحات صحافية السرّ الصادم وراء الهجوم على شقيقته الفنانة الكبيرة إلهام شاهين بعد طرح مسلسلها الرمضاني بطلوع الروح، والذي شهد جدلاً كبيراً منذ طرحه.

وقال شقيق الفنانة شاهين: إن "الأشخاص الذين أنتقدوا إلهام لهم أهداف معينة، وأهمها تشويه مسلسل "بطلوع الروح"، لأن الجمهور أصبح يحكم على الأعمال الفنية دون رؤيتها، ويتعامل معاها من البرومو والبوستر.

واستدرك بلهجة جريئة: "أنا ضد التسرع في الحكم إلا بعد مشاهدة العمل كاملًا من الألف إلى الياء، حتى يكون الحكم صحيحاً ومنطقياً".

تابع: "لكن لا تحكم على العمل بمجرد أن تقرأ اسمه أو خبر أو صورة، ونحاول أن ندرك الرسالة التي يقدمها المسلسل.

وأضاف خاتماً: أنا أرى أن العمل محترم جدًا، ومعظم الشخصيات سعيدة به وبتواجدها على الشاشة".

هذا ويقوم ببطولة المسلل عدد كبير من النجوم المصريين والعرب على رأسهم منة شلبي، وأحمد السعدني.