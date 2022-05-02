شاهد .. لن تصدق من هو نجل الفنان خالد النبوي.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه.. لن تتخيل من هو ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو نجل الفنان خالد النبوي.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه.. لن تتخيل من هو ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لنجل الفنان خالد النبوي، الذي فاجئ الجميع أنه ظهر ضمن أحداث الحلقة الـ 17 من مسلسل «الاختيار 2»، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021.

حيث قام الممثل الصاعد نور خالد النبوي نجل الفنان خالد النبوي دور ضابط حديث التخرج من كلية الشرطة وهو شخصية الشهيد ملازم أول أحمد شوشة، بطل حادث الواحات الذي استشهد عام 2017 بعد حوالي عام من تخرجه ليصبح أصغر شهد في تاريخ الشرطة.

حيث فاجئ الجميع أنه الفنان الصاعد نور النبوي ابن الفنان خالد النبوي من زوجته الأولى، حيث درس التمثيل والإخراج في الولايات المتحدة، ويعتبر مسلسل الاختيار 2 هو اول مشاركة فنية له.

يذكر أن، مسلسل “الاختيار 2” عرض فى شهر رمضان الماضى، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.