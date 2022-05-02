شاهد .. تعليق صادم من النجم أحمد سعد على رقصته مع حزلقوم من مهرجان المزاريطة السينمائي.. ما قاله غير متوقع !!

انت الان تتابع خبر تعليق صادم من النجم أحمد سعد على رقصته مع حزلقوم من مهرجان المزاريطة السينمائي.. ما قاله غير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

تصدرت رقصة الفنان أحمد سعد والفنان أحمد مكي من مهرجان المزاريطة السينمائي في مسلسل الكبير أوي 6 تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الفنان أحمد سعد على نجاح هذا المشهد عن طريق نشر مجموعة من الصور لحضوره على السجادة الحمراء لمهرجان المزاريطة قائلا "اتبسط جدا بالمشاركه في مسلسل الكبيرأوي6 بطوله نجمي المفضل احمد مكي وتحياتي لكل ابطال العمل والمخرج العظيم احمد الجندي، واهلا وسهلا بالترند الجديد هل من منافس.

وشهدت الحلقة 29 من مسلسل "الكبير أوي 6" لقاءا كوميديا بين حزلقوم والفنان أحمد سعد على السجادة الحمراء لمهرجان مهرجان المزاريطة السينمائي.

‎‎وفوجئت مربوحة خلال قيامها بعمل لقاءات على السجادة الحمراء بتواجد أحمد سعد، وقدمت له تحية حارة مستعينة بأغنيته "الملوك"، وسألته هل تضحك مع أي شخص يمسك بميكروفون، ليرد قائلا "أنا بضحك مع هاني شاكر بس".

ويعرض مسلسل "الكبير أوي" على قناة ON الساعة 6:20 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، على قناة ON.

كما يعرض عبر قناة "حكايات" الساعة 6:30 مساء، إعادة أولى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، إعادة ثانية الساعة 6:30 صباحا، إعادة ثالثة الساعة 12:30 ظهرا.

في حين يتم عرض المسلسل أيضا على قناة "حكايات2" الساعة 10:30 مساء، ويعاد عرضه الساعة 5:30 فجرا.

مسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب سماء إبراهيم وغيرهم من النجوم، المسلسل من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد الجندي.