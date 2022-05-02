شاهد .. لن تصدّق من هو شقيق إلهام شاهين !؟ فنان شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه .. والمفاجأة بهويته !! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدّق من هو شقيق إلهام شاهين !؟ فنان شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه .. والمفاجأة بهويته !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

هو أمير شاهين ممثل مصري شهير ولد في 1 يناير عام 1977 وهو شقيق الفنانة الكبيرة إلهام شاهين.

قام بالعديد من الأعمال التليفزيونية التي جعلته من أشهرها مشاهير فناني مصر وشارك أمير شاهين في العديد من الأفلام.

ومن أهم هذه الأفلام : فيلم شيطان العسل ، ويا ناس ياهوه ، وحكايى لها العجب ،ووحياة قلبى وافراحة.

كما شارك في أفلام :"اغتيال فاتن توفيق ، وفرسان آخر زمن ، وشباب على الهوا ، وعودة مدرسة المشاغبين، وفيلم ريجاتا الذى شارك به مع شقيقته إلهام شاهين.

وشارك أيضا فى فيلم هز وسط البلد عام 2015 وهذا كان آخر أفلامه.