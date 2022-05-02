شاهد .. زوجة الفنان كريم عبدالعزيز تخطف القلوب بجمالها الجذاب.. ولهذا السبب اعترض والده على زواجه منها .. أنكشف المخفي !

انت الان تتابع خبر زوجة الفنان كريم عبدالعزيز تخطف القلوب بجمالها الجذاب.. ولهذا السبب اعترض والده على زواجه منها .. أنكشف المخفي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

أعادت حسابات فنّية على أنستجرام نشر صورة للفنان المصري كريم محمود عبد العزيز مع زوجته التى استطاعت أن تلفت الأنظار بجمالها النادر وهذا ما ركزت عليه الكثير من تعليقات الروّاد.

تزوج الفنان كريم محمود عبد العزيز من خارج الوسط الفني في عام 2011، وعمره 25 عامًا، من «آن الرفاعي» ابنة رجل الأعمال المصري “مجدي الرفاعي”، التي نادرًا ما تظهر معه في المناسبات.

واعترض والده الراحل الفنان محمود عبد العزيز، على زواجه المبكر في البداية، لكن مع إصرار ابنه تمت الزيجة وأنجب بناته الثلاث «كندة وخديجة وحبيبة».

ويحرص «كريم»، على عدم نشر صور فتياته الثلاث، متعمد إبعادهن عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء ذكرهن في إحدى المرات التي نشر فيها صورة له ووجهه ملون، مشيرًا إلى أن فتياته رسمن على وجهه لوحة ملونة.

«كريم» هو الابن الأصغر للفنان الراحل محمود عبد العزيز، وبدأ مسيرته الفنية في سن صغير بفيلم «البحر بيضحك ليه» عام 1995 وهو ابن الـ10 سنوات وقتها.

تقاضى أول أجر له بعد مشاركته في فيلم «الناظر» وكان 600 جنيه، ورسب في امتحان التاريخ في المرحلة الإعدادية، بسبب مشاركته في مسلسل «رجل من زمن العولمة» مع الفنان القدير صلاح السعدني.، كما أنه لا يحب الأماكن المغلقة ولا ركوب «الأسانسير».

يذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز فيلم “من أجل زيكو” بطولة منة شلبي، ومحمود حافظ ومحمد محمود ومن إخراج بيتر ميمي.