شاهد .. سألوا محمد صلاح تختار مين من الممثلين يجسد حياتك الشخصية في فيلم ؟؟ فأجاب واختار هذا الفنان الكبير ! لن تصدق من تكون ؟؟

انت الان تتابع خبر سألوا محمد صلاح تختار مين من الممثلين يجسد حياتك الشخصية في فيلم ؟؟ فأجاب واختار هذا الفنان الكبير ! لن تصدق من تكون ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

اختار لاعب الكرة المصري محمد صلاح؛ مواطنه الممثل العالمي رامي مالك لتجسيد شخصيته في حال قرّر صلاح عمل قصة حياته وتقديمها كفيلم، كما توقع أنه سيكون فيلما متميزا.

وقال صلاح في لقاء تلفزيوني مجيبًا عن سؤال حول من يفضل تجسيد شخصيته في عمل فني: “إذا حدث فأنا واثق أنه سيكون فيلما وثائقيا ممتعا بالنظر للمكان الذي جئت منه والقيام بأشياء للمرة الأولى، سيكون ممتعا لكن أنا لم أفكر في هذا الأمر من قبل، ومن الصعب علي أن أختار”.

وقدم له المحاور الممثل العالمي ذا الأصول المصرية رامي مالك كمرشح لتجسيد شخصيته ورد عليه صلاح قائلا: “نعم رامي مالك، سيكون اختيارا جيدا للفيلم، كنت أتحدث معه في حفل سابق وهو يتحدث العربية قليلا ويعرف الثقافة العربية وكيفية القيام بهذا الدور بشكل جيد.

الجدير ذكره أن المصري محمد صلاح فاز بجائزة الكتاب للعام 2022 كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، ومازال أيضاً يحتل صدارة هدافي البريميرليج بعدد 22 هدف.