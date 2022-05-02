شاهد .. أجمل بكثير من ياسمين صبري.. أول ظهورلإبنة طلال مداح وهكذا أهانت محمد عبده وانتقمت لوالدها !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر أجمل بكثير من ياسمين صبري.. أول ظهورلإبنة طلال مداح وهكذا أهانت محمد عبده وانتقمت لوالدها !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول نشاطون صوراً لإخلاص، ابنة النجم الراحل طلال مداح، وذلك بعد ردها على الفنان محمد عبده الذي تعرض لهجوم بسبب تصريحاته عن أغاني والدها الوطنية.

ولفتت إخلاص نظر الناشطين بجمالها الكبير، حتى أن بعضهم قال إنها أجمل بكثير من ياسمين صبري.

وردت إخلاص على كلام الفنان محمد عبده التي سخر فيها من والدها واتهمه بسرقة لحن أشهر أغانيه الوطنية "وطني الحبيب"، من أغنية يمنية قديمة بعنوان "من يحب وطنه عليه أن يقدم له أفضل ما لديه".

وقالت اخلاص طلال مداح في منشور على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي: "عديم الود يظهر ما يخفيه الزمن مهما تحداه".