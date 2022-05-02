شاهد .. زوجة الفنان جمال عبد الناصر تكشف قصة زواجها ! والمفاجأة بهويتها.. أشهر فنانة و شديدة الجمال !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة الفنان جمال عبد الناصر تكشف قصة زواجها ! والمفاجأة بهويتها.. أشهر فنانة و شديدة الجمال !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

الفنان جمال عبد الناصر تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بعام 1987، كما أنه حصل قبل ذلك على بكالوريوس تجارة عام 1981 من أعماله في التلفزيون العائلة، الآذان في مالطة، ليالي الحلمية، القاهرة 80، شئي من الخوف، الوهم والخديعة، آخر المثور.

ترجع أهميته في السينما إلى الأدوار التي منحتها له الممثلة نادية الجندي وهي الفرص التي كانت تمنحها دوماً للممثلين المبدعين.

وبعيداً عن تفاصيل السيرة وخلال الفترة الماضية كانت قد كشفت الفنانة فاطمة الكاشف لأول مرة قصة حبها مع زوجها الفنان جمال عبد الناصر، وعلقت "مش هخرج من المعهد إيديا فاضية".

وأضافت "الكاشف" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "نص الحدوتة" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الفنان جمال عبد الناصر كان زميل لها في المعهد ولكن كان أكبر منها في السن.

وتابعت الفنانة فاطمة الكاشف أن علاقة حبها بزوجها الفنان جمال عبد الناصر بدأت في العام الثالث في المعهد وإزدادت العلاقة بينهما في السنة الأخيرة في الدراسة.

وأوضحت فاطمة الكاشف أن كانت تقوم بالتمثيل خلال دراستها في المعهد ولكن زوجها جمال عبد الناصر لم يقوم بالتمثيل أثناء الدراسة، مضيفة أن جمال عبد الناصر كان من الشخصيات التي لها ثقلها داخل المعهد.