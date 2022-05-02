شاهد .. الكشف عن حجم ثروة الفنان وليد توفيق.. الرقم كبير للغاية وفاق المعقول والخيال !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

حل الفنان اللبناني وليد توفيق ضيفاً في برنامج مراحل على قناة الـ SBC وكشف خلال اللقاء عن حجم ثروته الكبير للغاية وتصدر الترند على مواقع التواصل الإجتماعي.



وسُئِل وليد توفيق عن حجم المال الذي فقده إثر الأزمة الاقتصادية في لبنان فأجاب: "تقريبا كل الي جنيته تقريبا، أنا وكثير غيري لبنانيين وعرب، اهم شي كان بلبنان كانت ثقة الناس بالمصرف اللبناني والمصارف اللبنانية.. بقولوا مش مفقودين بقولوا موجودين بس عم يقبضونا كل يوم مبلغ صغير وبقولوا هالشي ممكن نقبضه بعدين بس لا يعلم إلا الله عز وجل، يعني ما فوق الـ20 مليون دولار تقريباً".