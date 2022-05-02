شاهد .. من الصلع إلى الشعر الطويل.. وصفة سحرية أنقذت فريدة سيف النصر ومشاكل شعرها .. لن تصدق ماذا كانت تفعل !!

انت الان تتابع خبر من الصلع إلى الشعر الطويل.. وصفة سحرية أنقذت فريدة سيف النصر ومشاكل شعرها .. لن تصدق ماذا كانت تفعل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر في أحد لقاءاتها التليفزيونية عن تجربتها مع فقدان شعرها بالكامل بعد حديث إحدى المعجبات عنه أثناء تواجدها على المسرح.

وقالت إنها ذهبت للعديد من أطباء الجلدية والتجميل وتناولت كثير من الأدوية، ولم تأتِ معها بنتائج حتى فقدت الأمل ولجأت لاستخدام الباروكة، إلى أن قررت البحث في الوصفات الطبيعية والطب البديل، وتوصلت إلى وصفة أعادت إليها شعرها البراق بكامل نضارته مرة أخرى.

أوضحت فريدة في البداية أن للشعر جذور داخل الرأس وبناء عليه فإن كل ما له جذور من الأطعمة مفيد أكله للشعر بشكل عام خاصة لدى من يعانون من الصلع، وذكرت أطعمة مثل البنجر والبطاطس والجزر والفجل.

وصفة فريدة سيف النصر لإنبات الشعر بعد الصلع تام: وبدأت فريدة في شرح الوصفة الطبيعية التي أعادت لها شعرها وهي:

- دهن فروة الرأس بـ"روح النشادر"أو غاز النشادر أو الأمونياك، يمكن إحضارها من عند العطار، وأشارت إلى أنها تقوم بعملية إفاقة لفروة الرأس.

- إحضار مقدار كوب قهوة صغير من كل من:

زيت زيتون، زيت خروع، زيت سمسم، عسل أبيض – عسل أسود – دبس رمان – خل أبيض - خل تفاح – خل بلسمك – بصلة مبشورة ناعمة – ثوم مفروم ناعم – خردل مطحون، وخلط المكونات جيدًا ووضعهم لفترة كافية على فروة الرأس.

ونصحت فريدة بغسل الشعر بشامبو الأطفال أو اللجوء لوصفات طبيعية أيضًا بدلا من أنواع الشامبو الأخرى التي تكون ثقيلة على الشعر وقد تؤدي لسقوطه.