شاهد .. بعد نجاحها في مسلسل الكبير أوي 6 .. مفاجأة بشأن من رشح الفنانة رحمة أحمد لدور مربوحة.. لن تصدق من يكون ؟؟

انت الان تتابع خبر بعد نجاحها في مسلسل الكبير أوي 6 .. مفاجأة بشأن من رشح الفنانة رحمة أحمد لدور مربوحة.. لن تصدق من يكون ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

كوميديا جديدة تمكنت الفنانة رحمة أحمد من لفت الأنظار والقلوب إليها بعد مشاركتها المميزة في بطولة المسلسل الرمضاني الشهير الكبير6.

وكانت قد كشفت رحمة أحمد، كواليس ترشيحها للدور واستعداداتها له وكيف كان له أثر إيجابي على حياتها الفنية، بحسب لقاء مع بوابة الوفد.

حيث قالت عن بدايتها: "بدأت خطوات ترشيحي من المخرج أحمد الجندي، بعد حضوره للعرض المسرحي "ديجافو" مع الفنان أحمد مكي، الذي كنت أشارك في بطولته على مسرح "الهناجر"، بعدها تواصلنا لتقديم دور "مربوحة".

وعن سوالها عن كيف كانت استعداداتها لدور "مربوحة"؟

أجابت قائله: "جلست مع المخرج أحمد الجندي وكامل فريق العمل، ودرست الدور جيدًا لمدة ما يقرب من شهر قبل التصوير، إضافةً إلى مناقشاتي المستمرة مع المخرج أحمد الجندي الذي كان مهتمًا بكل تفاصيل الشخصية والعمل على إفراغ الطاقة الكوميدية للشخصية بسهولة من دون افتعال".

وأضافت: أحرص على مشاهدة المسلسل في وقت عرضه على التلفاز مع عائلتي.

وقالت: "الفنان أحمد مكي فنان مشجع إلى أقصى حد، طيب ومريح في التعامل، ويجعلني في حالة طمأنينة للتعامل مع الكاميرا، وأحبه جدًا على المستوى الإنساني والفني".

أما عن المخرج أحمد الجندي فهو مخرج ذكي ومتمكن ويعرف جيدًا إخراج نقاط الضحك من أي شخصية .

الجدير ذكره أن رحمة أحمد من مواليد 8 مايو 1994، تخرجت في كلية العلوم جامعة حلوان عام 2017، وحصلت على ورشة نقابة المهن التمثيلية ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية، تزوجت من الكاتب أحمد منصور، بدأت أولى خطوات المسرح مع فريق "التخت المسرحي" لصلاح الدالي من خلال مسرحيتي "واقتربت النهاية، وأنا عاملة نفسي نايمة"، وعدد من الأعمال المسرحية الأخرى، مرورًا بمشاركتها في "أمين وشركاه" مع الفنان أحمد أمين.