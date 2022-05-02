شاهد .. الفنان أحمد سعد يغيظ طليقته سمية الخشاب بعد ارتزاقه بطفلته ! .. والمفاجأة الصادمة فيما سماها !!

انت الان تتابع خبر الفنان أحمد سعد يغيظ طليقته سمية الخشاب بعد ارتزاقه بطفلته ! .. والمفاجأة الصادمة فيما سماها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

ارتزق الفنان المصري أحمد سعد وطليق الفنانة سمية الخشاب بمولودة جديدة من زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، وقام بتسميتها على نفس اسم زوجته في اختيار راى فيه الجمهور إغاظة لطليقته.

وكشف أحمد سعد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instgram المفاجأة بفيديو وهو يؤذن في أذني ابنته، وعلق على الفيديو قائلا: "الحمد لله والشكر لله رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد.. اللهم أجعلها من الصالحين الأبرار".

وفور نشر مقطع الفيديو تلقى أحمد سعد العديد من التهاني من قبل أصدقائه وجمهوره، قائلين: "ألف مبروك" و"تتربى في عزك" و"بسم الله ماشاء الله اللهم بارك".

هذا وكان الفنان المصري قد احتفل بعد قرانه على علياء بسيوني العام الماضي واقتصر الحضور على الأسرة فقط، وعدد من الأصدقاء والمقربين.

في سياق متّصل ظهر أحمد سعد في الحلقة 29 من مسلسل "الكبير أوى 6" ضمن الفنانين الحاضرين إلى مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي، وقامت مربحة بعمل لقاء تليفزيوني معه، وأثناء اللقاء يأتي حزلقوم ليرحب به.