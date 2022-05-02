شاهد .. الفنانة أنغام تصدم الكل وتكشف عن عمرها الحقيقي أمام الملأ .. لا أحد كان يتوقع أنها بهذا السن !

انت الان تتابع خبر الفنانة أنغام تصدم الكل وتكشف عن عمرها الحقيقي أمام الملأ .. لا أحد كان يتوقع أنها بهذا السن ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة المصرية أنغام، مؤخراً، ضيفة على برنامج في الدوبلكس مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، وكشفت خلال الحلقة العديد من الأسرار من بينها عمرها الحقيقي.

وقالت أنغام إنها ولدت في 19 يناير عام 1972، أي أن عمرها 50 عاما الأمر الذي صدم جمهورها.

وتابعت أنغام التعريف بنفسها قائلة إنها غير متزوجة وأم لشابين، ولكن بالمقابل أكدت أنها لا تفكر مجددا في الزواج.

الجدير بالذكر أن الفنانة انغام قامت باداء النشيط الوطني المصري في الحلقة الأخيرة من مسلسل الإختيار 3.