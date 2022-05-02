شاهد .. لن تصدق من هي زوجة النجم عمرو سعد بطل مسلسل ‘‘توبة’’.. جمالها خيالي وفاق جمال كل الفنانات !! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي زوجة النجم عمرو سعد بطل مسلسل ‘‘توبة’’.. جمالها خيالي وفاق جمال كل الفنانات !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

قامت الدكتورة شيماء فوزي، زوجة الفنان عمرو سعد، على حسبها الخاص بـ إنستغرام مجموعة من الصور لهما معاً حرصت من خلالها على تهنئته، بنجاح مسلسل توبة والذي حقق نجاحاً كبيراً منذ بداية عرضه.

الزوجة قامت بنشر صورهما في كواليس المسلسل "توبة" وعلقت عليها قائلة: "مبروك توبة"وسط إثناء على مستوى جمالها.

هذا وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وتفاعلاً بين الجمهور، خاصة مع الإيفيهات والجمل التي رددها عمرو سعد خلال حواره في المسلسل، حيث حققت انتشاراً كبيراً على اللافتات الخاصة بالمحال وعلى العربات مثل جملته الشهيرة: "قاطعنا مع الشمال نهائي وفضينا مجاله"، و"ربنا يخليني ليا"، وغيرها من الجمل والإفيهات التي رددها عمرو سعد في المسلسل.

والمسلسل "توبة" يضم عدداً كبيراً من النجوم أبرزهم: عمرو سعد، أسماء أبو اليزيد، صبا مبارك، ماجد المصري، حسن أبو الروس، انتصار دياب، وغيرهم العديد من النجوم وهو من إخراج أحمد صالح.