شاهد .. فتاة شديدة الجمال تخدع كويتي بوعد زواج زائف وتستولي على أمواله.. لكن ما فعله بها بالنهاية صدم الكل !!

انت الان تتابع خبر فتاة شديدة الجمال تخدع كويتي بوعد زواج زائف وتستولي على أمواله.. لكن ما فعله بها بالنهاية صدم الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

رفع رجل كويتي، دعوى قضائية ضد امرأة سورية بتهمة النصب و الاحتيال بعدما خدعته بالزواج منها حتى استولت على مبلغ كبير من أمواله وتنصلت من وعودها.

وفي التفاصيل ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن مواطنا يبلغ من العمر 65 عاما قال انه تعرف على وافدة سورية من مواليد 1978 وتقدم اليها طالبا الزواج، حيث أبدت موافقة وكذلك والدتها باركت الزواج وتم ابلاغه بأن المهر عبارة عن منزل في سوريا.

وأضافت المصادر أن المواطن الكويتي بالفعل قام بتقديم المهر نقدا بمبلغ 6635 دينارا حتى يتم شراء المنزل، ولكنه فوجئ بعد ذلك بتهرب المرأة السورية منه عقب أن طلبت منه أن يتركها في حال سبيلها لأنها لن تتزوج منه كما رفضت إعادة المهر إليه.

وعلى إثر ذلك تقدم المواطن الكويتي ببلاغ في مركز شرطة السالمية ضد الوافدة السورية قال فيه “رغم بلوغها من العمر 44 عاما ولكنها تتمتع بجمال أخاذ وهذا السبب وأسباب أخرى دفعتني الى طلب الزواج منها وتلبية كل ما تطلبه مني”.

وأضاف المواطن في بلاغه، “بالفعل أبدت رغبة في الزواج ولكنها مع الأسف كانت على ما يبدو تريد تأمين مستقبلها في موطنها بشراء منزل لها وهذا ما حدث”.

وتابع صاحب البلاغ: “بعد ذلك طلبت مني ان يذهب كل منا الى حال سبيله، وحينما ابلغتها بأن الحياة ستسير وسوف أبتعد ولكن من حقي أن أسترجع قيمة المنزل الذي اشتريته لها في موطنها قالت ماكو فلوس ولم أجبرك على شراء المنزل”.





ومن جانبه قام مركز شرطة السالمية بتسجيل قضية تحت مسمى “نصب واحتيال”، تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.