شاهد .. تسريب صورة خادشة للفنانة المصرية غادة عبد الرازق ..والجمهور يُصاب بالصدمة !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر تسريب صورة خادشة للفنانة المصرية غادة عبد الرازق ..والجمهور يُصاب بالصدمة !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

رغم غيابها في شهر رمضان الكريم لأول مرة منذ سنوات، أثارت الممثلة غادة عبد الرازق الجدل بعد تسريب صورة قديمة لها.

سريب صورة غادة عبد الرازق لم تكن مفاجئة، حيث كانت معروفة بملابسها الجريئة، حيث ظهرت في هذه الصورة وهي ترتدي فستاناً يكشف جزءاً كبيراً من صدرها.

ولكن ما أثار الجدل هو أنّ غادة لم تخجل من هذه الصور، بل دعمتها باعجاب من حسابها، وعلّقت على من نشرها بعدّة قلوب.