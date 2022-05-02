شاهد .. الطفل الذي بالصورة كبر وأصبح أشهر فنان بالوسط الفني .. هل تستطيعوا تخمين من يكون ؟

انت الان تتابع خبر الطفل الذي بالصورة كبر وأصبح أشهر فنان بالوسط الفني .. هل تستطيعوا تخمين من يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشر الممثل المصري أحمد_السقا صورةً جمعته بابنه ياسين عندما كان طفلًا، ظهر يحمله وقارنها بصورةٍ أخرى ظهر بها أحمد طفلًا يحمله والده الراحل.

اللقطتان بدتا متشابهتيْن جدًا وحققتا تفاعلًا كبيرًا عبر (السوشيال ميديا).

أحمد متعلق بابنه كثيرًا ودائمًا ما نراه ينشر صورًا تجمعهما ويكتب عنه أجمل الكلام.

لطالما كان الممثل المصري محترمًا بعيدًا عن المناكفات، لا يعطي وقته إلا لمهنته وعائلته التي يعشقها.

ابن أحمد ياسين احترف مؤخرًا مجال التمثيل ويسعى بشدة لأن يصبح أهم ممثلي هذا العصر دون أن يتكئ على عكازة والده.