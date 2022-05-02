شاهد .. أول ظهور لشقيقة النجمة هند صبري "الكبرى" التي تفوقت عليها في الجمال .. والجمهور مصدوم ! (صورة)

انت الان تتابع خبر أول ظهور لشقيقة النجمة هند صبري "الكبرى" التي تفوقت عليها في الجمال .. والجمهور مصدوم ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

إحتفلت النجمة هند صبري مؤخرًا بيوم ميلاد شقيقتها من خلال مجموعة من الصور العفوية التي تجمعها بها ونشرتها عبر تطبيق إنستجرام.

وحرصت النجمة التونسية على مشاركو متابعيها بمجموعة من الصور من مناسبات عديدة تظهر فيها شقيقتها حنان، وأعربت من خلال تعليق عن حبها لها وامتنانها لوجودها في حياتها.

وعلّقت هند على الصور قائلة: “أعطاني الله أخت واليوم عيد ميلادها.. شكرا لك الله وشكرا لك أختي. بحبك عيد ميلاد سعيد”.

ليتفاعل معها عدد كبير من النجوم والمتابعين وتنال الصور إعجاب الآلاف من متابعيها الذين لاحظوا الاختلاف الكبير في الملامح بينها وبين شقيقتها وبعدم وجود شبه كبير بينهما.