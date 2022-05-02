شاهد .. بعد أيام من اعتزاله.. الفنان توفيق عبد الحميد يفجر مفاجأة مدوية : هذا هو شرطي الوحيد للتراجع عن الاعتزال !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر بعد أيام من اعتزاله.. الفنان توفيق عبد الحميد يفجر مفاجأة مدوية : هذا هو شرطي الوحيد للتراجع عن الاعتزال !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

فجّر الفنان توفيق عبدالحميد مفاجأة كبيرة حول قرار اعتزاله الفن الذي اتخذه قبل أيام، من خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالتزامن مع الحلقة الأخيرة من مسلسل «يوتيرن» الذي يقدمه بمشاركة ريهام حجاج.

وكتب «عبدالحميد»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قرار الاعتزال قابل للتراجع، بس ده مرهون أولًا بتحسن حالتى الصحية، أما ما يتعلق بأخطاء الغير فقد تعلمت وهى قابلة للنقاش ولكن ليس فى العلن فنحن أشبه بالعائلة الواحدة وأخطاء العائلة لا تناقش على قارعة الطريق".

مضيفاً: "أعتذر عن أى حوارات أو مداخلات أو مقابلات، وأرجو احترام رغبتى، وكل عام وأنتم بخير، حب الناس واحترامهم وسام على صدرى وتاج فوق رأسى ما حييت وتبقى مصر دائما حبى الأول والأخير».

ويعرض المسلسل على قناة​ cbc​ الساعة 6:15، وعلى منصة​ watch it​ وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل​ النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد،​ محمود​ حجازى.

وكشفت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "يوتيرن" عن بدأ خالد (كريم قاسم) في خطة الانتقام من حاتم الكردي (توفيق عبد الحميد)، وذلك عن طريق حملة​ على مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة​ مستشفى​ الكردي، ليبلغ حاتم شرطة الإنترنت في محاولة لإيقاف تلك الحملة.

وينتظر خالد مواجه​ جديدة​ مع ابنة خالته يارا (ريهام حجاج) التي بدأت في الانتقام ممن أذاها، ليأتي الدور على خالد، فما خطة خالد في الوقوف في وجه يارا​ بالحلقة الأخيرة.

يوتيرن بطولة ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وعبير صبري ومحمود حجازي وكريم قاسم وأيمن القسوني ومن تاليف أيمن سلامة ومن إخراج سامح عبد العزيز.