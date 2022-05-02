شاهد .. سألوا نجمة الإغراء سهير رمزي عن الفنان الذي تمنت أن تتزوج به فاجأبت بجرأة صادمة ودون تردد ! لن تصدق من يكون ؟؟

انت الان تتابع خبر سألوا نجمة الإغراء سهير رمزي عن الفنان الذي تمنت أن تتزوج به فاجأبت بجرأة صادمة ودون تردد ! لن تصدق من يكون ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

ولدت الفنانة المصرية الكبيرة سهير رمزي في الثالث من شهر مارس وذلك في عام 1946 ولذلك وبرجها الفلكي هو برج الحوت.

واسمها الحقيقي هو سهير محمد عبد السلام نوح وهي من مواليد مدينة بورسعيد ووالدتها هي الفنانة درية أحمد.

كانت سهير قد أحبت الفن منذ طفولتها وشاركت في فيلم وهي طفلة لم يتعد عمرها العشر سنوات وبعد أربع سنوات عادت مرة أخرى، عملت في بداية حياتها كمضيفة جوية ثم عملت كعارضة أزياء.

استطاعت الفنانة أن تقدم العديد من الأعمال الفنية ومن أشهرها فيلم “ممنوع في ليلة الدخلة”، “الكل عاوز يحب” وغيرها، اعتزلت الفن لفترة وارتدت الحجاب عام 1993 لكنها عادت مرة أخرى في عام 2006 ومثلت بالحجاب، تزوجت أكثر من مرة ولم ترزق بأطفال.

ذات مرة وعند سؤالها عن الفنان الذي تمنت الزواج منه ردّت بكل جراة ودون خجل قائلةً: "كمال الشناوي دا الراجل اللي فلت مني كنت أتمنى يكون من ضمن أزواجي، لكنه كان الأخ العزيز الذي لم تنجبه أمي"، فكان الفنان كمال الشناوي هو الزوج الذي تمنته".