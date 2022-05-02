شاهد .. لن تصدق المهنة السابقة للفنان محمد ثروت قبل الشهرة.. والمفاجأة في زوجته النجمة الكبيرة والمخفية عن الأنظار !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق المهنة السابقة للفنان محمد ثروت قبل الشهرة.. والمفاجأة في زوجته النجمة الكبيرة والمخفية عن الأنظار !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

لم يكن من السهل على الفنان محمد ثروت أن يحقق الشهرة والتألق الكبيرين في الأعمال الفنية المصرية الكوميدية أو الدرامية، فقد واجه العديد من الصعاب في بدايته ولكنه واصل السعي حتى وصل إلى ما هو عليه الآن من شهرة وحب الجمهور.

هو ممثل مصري ولد في 7 أكتوبر عام 1979 ونشأ في المملكة العربية السعودية، فوالده كان بطل مصر وإفريقيا في لعبة رمي القرص وكان يعيش ويعمل في المملكة.

قبل دخوله الوسط الفني عمل في مهن مختلفة، ومنها عمله على عربة لبيع الكبدة والسجق، كما عمل في سايبر إنترنت وعمل كأمين مخازن.

درس ثروت في كلية التجارة في جامعة عين شمس وحصل على البكالوريوس في التجارة، ولكن بعد التخرج فضل العمل في التمثيل بدلًا من العمل في مجال دراسته.

تزوج ثروت من زميلته في الجامعة الممثلة منى جمال، وتزوجا بعد فترة خطوبة استمرت لمدة 9 سنوات بسبب ظروفه المادية الصعبة التي كانت تمنعه من الزواج، وله منها ابن اسمه سليم، وابنة اسمها ذهب، وأصبحت زوجته الآن مديرة أعماله.

مشواره الفني

بدأ الفنان محمد ثروت مشواره الفني في عام 2009 في فيلم "ولاد العم" بدور صغير حيث مثل دور سائق السيارة على الحدود مع الفنان كريم عبد العزيز، وفي العام نفسه شارك ثروت في مسرحية "قهوة سادة"، وشارك أيضًا في سيتكوم "تامر وشوقية"، ومسلسل "القبطان عزوز".

واصل ثروت المشاركة في أعمال فنية مختلفة بأدوار صغيرة، ففي عام 2010 شارك في فيلم "كلمني شكرًا"، وسيتكوم "بدر وبدرية"، ومسرحية SMS، وفي عام 2011 شارك في مسلسل "الكبير أوي"، وفيلم "18 يوم".

وفي عام 2012 شارك ثروت في سيتكوم "لسه بدري"، ومسلسل "كاريوكا"، وفيلم "حلم عزيز"، وفي عام 2013 شارك في فوازير "مسلسيكو" مع محمد هنيدي، كما شارك في مسلسل "الرجال العناب".

وفي عام 2014 شارك ثروت في مسرحية "يا طالع القلعة"، و"وزير من الوزراء"، كما شارك في مسلسل "فيس أبوك"، ومسرحية "شغل عفاريت"، و"رمضان جانا"، كما شارك في فيلم "الدساس"، ومسلسل "الكبير أوي"، وفيلم "الحرب العالمية الثالثة"، وعدة مسرحيات منها "اقفش متحرش".

وفي عام 2015 شارك مع محمد هنيدي في فيلم "يوم مالوش لازمة"، كما شارك في مسلسل "لهفة"، وفيلم "فزاع"، ومسرحية "المستريح"، ومسلسل "الكبير أوي".

وفي عام 2016 تألق ثروت في أكثر من عمل فني جعله من أفضل وأهم الممثلين الكوميديين في الساحة الفنية، ولعل أهم هذه الأعمال مسلسل "نيللي وشريهان" مع الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم وجسد فيها شخصية ضاحي.

أيضًا شارك مع الفنان عادل إمام في مسلسل "مأمون وشركاه"، وشارك في فيلم "كلب بلدي"، و"عسل أبيض"، ومسلسل "سيد أندرويد"، وفيلم "جحيم في الهند" مع الفنان محمد إمام، وجسد فيها شخصية سعفان شاروخان.

وفي عام 2017 شارك في فيلم "ياباني أصلي"، وتألق في مسلسل "كابتن أنوش"، كما أنه حصل على شهرة أكبر بعد مشاركته الثانية مع دنيا سمير غانم في مسلسل "في ال لا لا لاند"، وشارك مع عادل إمام مرة أخرى في مسلسل "عفاريت عدلي علام".

وفي عام 2017 كانت له العديد من المشاركات السينمائية منها فيلم "خير وبركة"، و"تعويذة تو"، و"بنك الحظ"، و"آخر ديك في مصر"، وغيرها.

وفي عام 2018 شارك في أفلام مختلفة أيضًا منها فيلم "نورت مصر"، و"ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام، و"قلب أمه"، و"علي بابا"، و"رغدة متوحشة"، و"جدة نحنوح"، و"الكويسين".

أيضًا كانت له العديد من المشاركات التلفزيونية منها مسلسل "أرض النفاق"، و"الكابتن عزوز"، و"خفة يد"، و"سرايا حمدين"، و"عزمي وأشجان"، و"كابتن أنوش".

وفي عام 2019 شارك في عدة أفلام منها "فهورة بورصة مصر"، و"محمد حسين"، و"سبع البرمبة"، و"ساعة رضا"، و"إنت حبيبي وبس"، و"إنت إيه".

ومن المسلسلات التي قدمها في هذا العام مسلسل "الكابتن عزوز"، و"الواد سيد الشحات"، و"بدل الحدوتة تلاتة"، و"سوبر ميرو".

وفي عام 2020 شارك في مسلسل "واكلينها والعة"، و"رجالة البيت"، و"اللعبة"، و"العمارة"، و"الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، و"العمارة"، كما كان له عدة أفلام منها فيلم "الغسالة"، و"ريما"، و"صاحب المقام"، و"عفريتن ترانزيت".

وفي عام 2021 شارك في أفلام "مربع برمودة"، و"ديدو"، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"أحمد نوتردام"، أما المسلسلات التي شارك فيها مسلسل "اللعبة"، و"بين السما والأرض"، و"فارس بلا جواز".

وفي عام 2022 يشارك محمد ثروت في مسلسلات رمضانية مختلفة منها مسلسل "فاتن أمل حربي" مع الفنانة نيللي كريم حيث جسد فيها شخصية شكيب المحامي، وعلى الرغم من أن المسلسل درامي، ولكن أضاف ثروت إلى شخصية طابع كوميدي حتى يقلل من حالة الدراما والنكد في المسلسل.

أيضًا يشارك في مسلسل "دايمًا عامر"، ومسلسل "عودة الأب الضال"، و"أنا وهي"، و"اللعبة"، و"الفرح فرحنا"، وسيشارك في مسلسلات إذاعية منها "موس صلاح"، و"أرواح وأشباح وتمن بسطرمة".

وشارك في عدة أفلام ناجحة منها فيلم "من أجل زيكو" مع الفنان كرمي محمود عبد العزيز والفنانة منة شلبي، وجسد فيها شخصية الأسطى سمير، كما شارك في فيلم "حامل اللقب"، وفيلم "تماسيح النيل"، وسيشارك في فيلم "عمهم"، وفيلم من فوق برج إيفل.