شاهد .. سارة أبنة الفنان الراحل ’’نور الشريف‘‘ تحتفل بعيد ميلاد والدها.. ما فعلته أحزن الكل وجعلهم يذرفون الدموع ! (صورة)

انت الان تتابع خبر سارة أبنة الفنان الراحل ’’نور الشريف‘‘ تحتفل بعيد ميلاد والدها.. ما فعلته أحزن الكل وجعلهم يذرفون الدموع ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

استذكرت سارة ابنة الفنان المصري الراحل نور الشريف والدها بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشرها صورة جمعتهما مع والدتها الفنانة بوسي وشقيقتها مي.

وقالت سارة في تعليقها على الصورة: "كل سنة وإنت طيب في الجنة... كل سنة وإنت حبيبي، كل سنة وإنت توأم روحي... كل سنة وإنت نور، نور روحي... كل سنة وأنا أقرب لك سنة".

وعلّق عدد من المشاهير والفنانين على الصورة، على غرار الكاتب عبد الرحيم كمال الذي قال: "كل سنة وهو طيب وفي سعادة ورحمة ربنا الواسعة وجنته".

وكتب الفنان حسام داغر: "الله يرحم الأستاذ نور ويصبّركم يا حبيبتي"، فيما كتب المخرج عمرو عابدين: "صورة حلوة أوي... كل سنة وأنتم طيبين... ومنورين بنور الشريف".

والراحل من مواليد 28 نيسان (أبريل) عام 1946، وتوفي في شهر آب (اغسطس) من عام 2015 في القاهرة بعد صراع طويل مع سرطان الرئة عن عمر ناهز 69 سنة.