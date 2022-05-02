شاهد .. سألوا هالة صدقي عن سبب طلاقها من زوجها عبر الهواء مباشرة.. فأجابت دون تردد وبجرأة صدمت الكل !!

انت الان تتابع خبر سألوا هالة صدقي عن سبب طلاقها من زوجها عبر الهواء مباشرة.. فأجابت دون تردد وبجرأة صدمت الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

بشكل رسمي وعلني، وعبر بث مباشر، طلق المحامي المصري سامح سامي، زوجته الفنانة المصرية هالة صدقي، في وقت سابق عبر مقطع فيديو بثه من مكان إقامته في أمريكا، وذلك على خلفية التصريحات التي أطلقتها مؤخرا في مقابلاتها التلفزيونية.

وقال سامي في مقطع الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام محلية: إنه كلف وكيله القانوني في مصر بإنهاء إجراءات الطلاق بشكل رسمي، منتقدا موقفها عندنا ”شمتت في وفاة والده، كما اتهمته بأنه السبب في وفاة والدتها“ وعلق “ميشرفنيش تحملي اسمي وبطلقك أمام العالم كله”.

الفنانة هالة صدقي، علقت على الفيديو الذي نشره زوجها سامح سامي وظهر فيه يطلقها أمام الجميع.

وقالت هالة، إن "ما فعله محاولة منه للشهرة"، موضحة أنه في "الديانة المسيحية في مصر لا يوجد طلاق بهذا الشكل، وإذا كان يريد الطلاق لابد أن يطلقها في أمريكا وهو الحل الوحيد لهما".

وأوضحت أن ما فعله زوجها سامح سامي ما هو إلا رد فعل على حلقتها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" وما قالته فيها، مشيرة إلى أنه "يخونها دائما وعندما يأتي في زيارة إلى مصر لا يرى أولاده لأنه يكون مع عشيقاته".