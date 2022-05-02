شاهد .. أنتشار فيديو فاضح للفنان العراقي سيف نبيل مع فتاة في الجيم.. لن تصدق ماذا فعل بها ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر أنتشار فيديو فاضح للفنان العراقي سيف نبيل مع فتاة في الجيم.. لن تصدق ماذا فعل بها ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

في مقطع فيديو، لاقى انتقاداتٍ واسعة، ظهر الفنان العراقي سيف نبيل وهو يتمرّن في الجيم، ويحمل فتاة بيديه ليستعرض قوة عضلاته .

فيديو سيف نبيل في الجيم



ونشرت حسابات على مواقع التواصل، فيديو، تظهر فيه فتاة ترتدي ملابس رياضية، ويقوم سيف نبيل بحملها ورفعها أكثر من مرّة، وكأنه يرفع أثقالاً، في استعراض عضلات قوبل بانتقادات، ووصف المشهد بالفاضح.

وعلّق حساب أحد الحسابات على انستغرام ساخراً : “احم في رمضان في رمضان يا سيف. شو خلص الحديد من الجيم يعني”.

فيما نشر حساب (مشاهير وخرابيط) على “تويتر” الفيديو بعنوان: “سيف نبيل يستعرض قوته في الجيم”.