شاهد .. أخطاء كبيرة في برنامج ’’رامز موڤي ستار‘‘ لم يلاحظها أحد صدمت رامز جلال وكل طاقم العمل .. لن تصدق ماهي ؟؟

انت الان تتابع خبر أخطاء كبيرة في برنامج ’’رامز موڤي ستار‘‘ لم يلاحظها أحد صدمت رامز جلال وكل طاقم العمل .. لن تصدق ماهي ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

يتمتع برنامج مقالب رامز جلال بجماهيرية كبيرة ويحظى كل عام بأعلى نسبة مشاهدة من بين كل البرامج بسبب ما يقوم به رامز مع الفنانين من مقـالب خطيرة وغير متوقعة.

وعلى مدار سنوات يخرج العديد من النجوم وأيضًا المشاهدين الذين يؤكدون فبركة البرنامج وعدم صدقه وهو ما حدث مع الفنانة المصرية ياسمين صبري التي حلّت كضحية مع رامز جلال في ثاني حلقات برنامج المقالب الذي حمل هذا العام اسم “رامز موفي ستار“..

وخلال الحلقة وقع رامز جلال وياسمين صبري في ثلاثة أخـطاء كشفت فبـركة الحلقة، ومعرفة ياسمين بتفاصيل المقـلب مسبقًا، وهو ما تناوله روّاد “السوشيال ميديا” في منشور مُفصل.

الخــطأ الأول هو تكرار ياسمين صبري كلمة “ستوب” أكثر من مرة أثناء وقــوف السيارة على البحيرة قبل أن يحدث أي شيء يستدعي الهــلع.

أما الخــطأ الثاني فهو صــراخ ياسمين الشــديد برغم الهدوء التام الذي كان يسيطر على كافة فريق العمل ورامز جلال وفاندام.

الخطأ الثالث والأخير هو أن رامز جلال إستخدم ثعبان مما جعل الجميع يتساءل هل ياسمين لم تأخذ بالها من المقــلب خصوصًا أنه إستخدم نفس الثعبان في مقــلبه فيها السنة الماضية.

تفاصيل مقلب رامز جلال في ياسمين صبري: رامز جلال غير من أسلوبه خلال حلقة يلسمين صبري حيث تحولت إلى غزل وذلك بدلًا من سخريته المعتادة من ضيوف حلقات برنامجه.

واستطاعت أن تفرض شروطها على رامز جلال، حيث رفضت وضع الشعر المستعار الذي يطلب من الضيوف ارتداؤه، وأصرّت على الظهور بشعرها.

رد فعل “ياسمين صبري” عند رؤيتها النجم العالمي جان كلود فاندام وخلال الحلقة استخدمت ياسمين كلمة “أحّيه” الاسكندرانية أربع مرات، الأمر الذي دفع روّاد مواقع التواصل الإجتماعي إلى اعتبار أنّ الحلقة برعاية “أحّيه”.

ووصف رامز جلال أداء ياسمين في الفقرة التي جمعتها بالنجم العالمي فان دام بـ”الضعيف”، حيث قال: “أداؤك التمثيلي ضعيف جدًا”. وخلال تنفيذ المقلب، دخلت ياسمين صبري في حالة خوف وصراخ، ووصفت فان دام خلال حديثها مع رامز بعد المقلب بأنه “لذيذ”.

إصـابة ياسمين صبري بحالة فزع: سيطرت حالة من الفزع على الفنانة ياسمين صبري، خاصة بعدما تعرضت لضغوط كبيرة بعد توقف العربة على حافة الجسر، و ظهور التمساح، بالإضافة إلى محاولات رامز جلال لإخــافتها بالثــعبان.

وصرخت ياسمين صبري: “يا جدعان وقفوا هيغـمى عليا أرجوكم”، لكن فريق البرنامج زاد من خـــوفها وبدأت العربة تنزلق نحو البحيرة بطريقة مرعبة.

وبعد أن قاربت ياسمين صبري مرحلة الانهيار التام، تدخل فريق برنامج “رامز موفي ستار” لإخراجها من العربة، وفقدت ياسمين صبري صوتها للحظات ولم تصدق أنها نجت من السقوط بالعربة في البحيرة لتواجه التمساح بعد تلقيها المساعدة من فريق البرنامج، وبقيت في حالة ذهول حتى بعد أن كشف الفنان رامز جلال عن شخصيته، وعلقت قائلة: أنا تعبت قوي وقلبي وجعـني وحياة ربنا، مش عارفة أفتح عيني”.

وعاتبت ياسمين صبري فريق البرنامج بعد تقديم التحية لها قائلة : “هو دا حب؟”، وحاول رامز جلال إخراجها من حالة الخـوف وسألها من سيفرح بعد مشاهدتها في البرنامج. وقالت ياسمين صبري إنها تضحك عندما تشاهد نفسها في البرنامج، وقامت بغناء أغنية “رامز جلال نجم اليوتيوب”، ليكون في انتظارها انفـجار أخير مفزع.

يُذكر أن برنامج «رامز موفي ستار» قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.

وتدور فكرة برنامج “رامز موفي ستار” هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم فان دام بدور البطل الذي يواجه مع الضيفة هجـوم سكان البحيرة، ويساعدها على معرفة من قتل زوجها.

وتتعرض الضيفة بعد ذلك لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الإنفجـارات والمواقف الصعبة خلال وجودها في العربة، كما يخيفها رامز جلال الذي يحل محل فان دام في الخفاء بثعبان، وفي النهاية تتوقف العربة على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف.

يُعرض برنامج «رامز موفي ستار» على « MBC مصر «خلال شهر رمضان الساعة 6:20 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وعرضت هذه الحلقة يوم الإثنين 4 إبريل 2022.