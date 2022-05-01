شاهد .. هجوم شديد على مسلسل ‘‘بطلوع الروح’’ بعد عرض الحلقة الأخيرة لهذا السبب الصادم.. ومطالبة طاقم العمل بتنفيذ هذا الأمر !!

انت الان تتابع خبر هجوم شديد على مسلسل ‘‘بطلوع الروح’’ بعد عرض الحلقة الأخيرة لهذا السبب الصادم.. ومطالبة طاقم العمل بتنفيذ هذا الأمر !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/02 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل بطلوع الروح وفيها تحصل روح على حريتها أخيرا بعد معاناة عاشها معها الجمهور على مدار 15 حلقة.

وتفاعل الجمهور مع أحداث الحلقة الأخيرة وانقسمت الآراء بين معجبا بها ومعارضا لها ويرى أنها ليست النهاية المرضية بالنسبة لهم.

وعبر البعض عن غضبهم من النهاية خاصة أن "أم جهاد" و"عمر" لم يقتلا ولا يعرف أحد مصيرهم.

فيما رأى آخرون أن هذه هي النهاية المنطقة خاصة عندما وضح المسلسل أن "روح" لن تستطيع العودة إلى مصر بسهولة كونها زوجة داعشي لذا لم يكن أمامها سوى الهرب مع الصحفي "نور" إلى لبنان.

وطالب الجمهور بجزء ثاني للمسلسل خاصة أن النهاية مفتوحة، ويريدون معرفة ماذا حدث لـ"روح" وكيف سيكون لقائها بوالدها ومصير "عمر" و"أم جهاد".

ومسلسل "بطلوع الروح" من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعادل كرم ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.