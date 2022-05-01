شاهد .. الفنان محمد عبده يخرج عن صمته و يعتذر إلى عائلتي ’’ أبوبكر سالم و طلال مداح‘‘ .. لن تصدق ما قاله ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر الفنان محمد عبده يخرج عن صمته و يعتذر إلى عائلتي ’’ أبوبكر سالم و طلال مداح‘‘ .. لن تصدق ما قاله ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

وجه ‏الفنان محمد عبده رسالة محبة واعتذار بمناسبة حلول عيد الفطر لأهل وجمهور ومحبين الفنانين أبو بكر سالم و طلال مداح رحمهم الله.

وقال الفنان محمد عبده خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر : " بمناسبة العيد المبارك أتقدم بالتهاني لكم ولشعوبنا وجميع شعوب الجزيرة العربية والمسلمين والمؤمنين عامة".

وتابع :" الله يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين وأخص بالذكر أحبائي وأصدقائي وأساتذتي أبو بكر سالم وطلال المداح.. حقيقة هؤلاء الذين شاركتهم وشاركوني أفراحي أدين لهم بالفضل الكبير أني عشت بين تاريخهم وكنت دائما معهم في الأفراح والأطراح.

وأردف: أتقدم بالاعتذار منهم ومن عشاقهم وجميع أهلهم وذويهم ففي مقابلة من المقابلات الرمضانية التي كانت حادة شوي.. أرجو السماح.. وأرجو من مريديهم وأحبائهم أن يعذروني في ذلك التعبير اللي كان فقط فني"

وأضاف: بما أن تلك المقابلة كانت حادة وكان هذا أسلوبها وتقديمها بهذا الشكل إلا أنها كانت قاسية وأنا أقر بذلك وبما أنها خرجت عن نطاقها الفني.. أتقدم بالاعتذار منكم ومنهم ولكن هم أحبائي الذين يروني دائما في كل مزحنا وجدنا وهزلنا.. رحم الله عليهم جميعا أساتذة أفاضل لا يدق في سهمهم فنيا وأخلاقيا".

وكان الفنان، محمد عبده، أثار استياء عدد من الجمهور بعد تصريحه حول زميليه الراحلين، طلال مداح وأبو بكر سالم، إذ اعتبر أنهما لم يصنعا لنفسيهما "إرثا وطنيا" في الفن، وذلك خلال ظهوره أمس في برنامج مراحل مع الإعلامي علي العلياني.

وقال محمد عبده أثناء ظهوره في برنامج "مراحل" مع علي العلياني: "(طلال مداح وأبو بكر سالم) تركا إرثا غزليا لكن الإرث الوطني هو الذي يبقى، عد ماذا لديهما من الأغاني الوطنية" .

وفي تعقيب على أغنية "وطني الحبيب" للراحل طلال مداح ، قال عبده: (اغنية وطني الحبيب) مسروقة".