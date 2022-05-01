شاهد .. فضيحة مدوية.. محمد رمضان يحمل دينا الشربيني ويرقص والجمهور مصدوم : فين مراتك ؟ (فيديو)

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية.. محمد رمضان يحمل دينا الشربيني ويرقص والجمهور مصدوم : فين مراتك ؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

احتفل الفنان المصري محمد رمضان، بانتهاء مسلسل المشوار، على أنغام أغنية مقرر طرحها في الحلقة الأخيرة من المسلسل.

ونشر محمد رمضان فيديو عبر “انستجرام”، وهو يحمل شريكته في البطولة، الفنانة دينا الشربيني، ويرقصان معاً على أنغام أغنية “عاملين جامدين”.وعلق رمضان على الفيديو: “أغنية #عاملين_جامدين بكرة بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل #المشوار #ثقة_في_الله_نجاح“.

انتقادات حادة



وتعرض كلا الفنانين لانتقادات حادة بسبب جرأتهما. وجاء في التعليقات: “احنا في اخر ليله في رمضان استنوا يوم علي الاقل مستعجلين علي ايه بس”.

وانتقد آخر المسلسل معقباً: “مسلسل هابط وضعيف. مفيش احلي من مسلسل الي عمله مع روجينا بتاع يا عمري معاه نجوم ساندوه كتير وكان تتر المسلسل كمان جامد”.