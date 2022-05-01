شاهد .. سألوا زوجة أحمد السقا عن سبب طلاقها وخراب بيتها بعد 22 سنة زواج ! فأجابت بجرأة غير مبسوقة وكشفت السر !

انت الان تتابع خبر سألوا زوجة أحمد السقا عن سبب طلاقها وخراب بيتها بعد 22 سنة زواج ! فأجابت بجرأة غير مبسوقة وكشفت السر ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

عاشت الاعلامية مها الصغير مع زوجها الفنان أحمد السقا، قصة حب كبيرة منذ زواجهما في عام 1999 وأثمر هذا الزواج عن ثلاثة أبناء هم حمزة ونادية وياسين.

وصدمت الإعلامية المصرية مها الصغير الجميع بكشفها لأول مرة أنها على مدار حياتها الزوجية بالفنان المصري أحمد السقا، وقع الطـلاق بينهما مرتين.

وقالت في لقاء سابق على قناة CutheCrap على موقع الفيديوهات “يوتيوب”: “اتجوزت بدري أوي كان عندي 20 سنة وشايفة ده كان بدري أوي.. اتجوزنا واتطــلفنا ورجــعنا واتطــلقنا تاني ورجـــعنا”.

وأضافت: “في ناس كتير مش عارفة إننا اتطـــلقنا قبل كده، ولما بقول كده الناس بتتصـــدم، مع أن في مراحل بيبقى أسلم حل هو الطـــلاق لينا ولعيالنا”.

وكشفت الأسباب، بقولها: “أنا أبويا وأمي كانوا دايما بيدعموني في حياتي وفي حرية وإن البنت زي الولد، جيت اتجوزت بقى معرفش ليه الراجل بيتحول بعد الجواز لسي السيد فتصـدمي بقى بالواقــع، أنا عندي طموح زي ما أنت عندك وعندي أحلام إني اشتغل زي ما انت عندك، ويمكن يكون ده حصل لأننا اتجوزنا صغيرين أوي”.

وأكدت أنها في بداية الزواج كانت مطيعة جدا لكن هناك صـراع بداخلها، قائلة: “أنا في الأول كنت مطــيعة جدا لكن كانت جوايا خـناقة، عارفة لما تكوني بتحبي حد أوي فبتبقي ضـايعة، كنت دايما بسكت علشان اتفــادى الخناقات”.

وعن أساب أول طــلاق بينهما، قالت: كانت بسبب مشــاكل كتير أوي أوي، فعملت وقفة لأني كنت بسعى لإرضاء الآخر دايما وفي الآخر محـدش بيرضـــى وبيدوسوا عليكي أكتر، وده كان بعد ما خــلفت أولادي التلاتة، ووقتها حصلت خــلافات بيني وبين أبويا مع انه كان هو اللي بيدعــمني في البداية، لكن أنا اتطلقت لأني كنت فعلا بعــاني”.

آخر أعمال السقا

ويخوض الفنان أحمد السقا السباق الرمضاني بمسلسل الاختيار 3 ويجسد دور ضابط في العمليات الخاصة بالمشاركة مع نجوم كبار أمثال كريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوي.

وكان السقا ظهر في الحلقة الأخيرة من الاختيار 1 كضيف شرف في مشهد واحد فقط أثار به أعجاب الجمهور والنقاد ، حينما كان يجسد شخصية ضابط للعمليات الخاصة أثناء التحقيق مع هشام عشماوي بعد القبض عليه وترحيله من ليبيا لمصر.