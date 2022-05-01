شاهد .. أنتشار اول صورة للمولود الأول لياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي تشعل الأنترنت.. تعليق مفاجئ منه !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر أنتشار اول صورة للمولود الأول لياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي تشعل الأنترنت.. تعليق مفاجئ منه !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

أثار الفنان أحمد العوضي بلبلة كبرى وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر صورة لطفلة في حسابه الرسمي بإنستغرام.

الصورة أربكت الجمهور وتساءل بعضهم فيما إذا كانت الطفلة هي ابنته من ياسمين عبد العزيز، بينما اكتفى العوضي بكتابة: دليلا حبيبتي.

ولاقت الصورة تفاعلا كبيراً لكن عدد من الناشطين استغربوا من عدم وجود أي تشابه بينها وبين أمها ياسمين وقال أحدهم: دي مش شبه أمها ياسمين.

ورجح كثيرون أن الطفلة هي ابنة ياسمين من طليقها محمد حلاوة، خاصة وأن ياسمين لم تتزوج العوضي إلا قبل نحو عامين.