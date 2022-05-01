شاهد .. هذا الطفل كبر وأصبح فنان مصري شهير يكرهه نجوم الوسط الفني.. لن تتوقعوا من يكون !! (صورة)

انت الان تتابع خبر هذا الطفل كبر وأصبح فنان مصري شهير يكرهه نجوم الوسط الفني.. لن تتوقعوا من يكون !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول روّاد مواقع التواصل صورة لطفل ومكتوب عليها أنها لممثل مشهور وشقيق فنان كبير، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور معها وأثارت حالة من الجدل في التعليقات منقسمين على من هو هذا الفنان.

إنه النجم المصري رامز جلال الذي يصادف يوم 20 نيسان – أبريل ذكرى يوم ميلاده الـ49، حيث أصبح الرقم الأقوى في شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب برنامح المقالب الشهير الذي يقدمه سنويًا.

نالت الصورة عددًا كبيرًا من التعليقات، وتفاعل المتابعون وروّاد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أشادوا ببرائته وجماله في تلك المرحلة العمرية، وعلّق أحدهم على الصورة قائلًا:” كان طفل برئ بس كبر إتجنن”.

منذ طفولته كان رامز موهوبًا حيث ولد في عائلة فنية، فهو ابن المخرج المسرحي الراحل جلال توفيق، وأخ الفنان ياسر جلال الذي يتألق حاليًا بتجسيد أهم الأدوار في تاريخه الفني، حيث أنه يقدم شخصية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مسلسل “ الاختيار 3” والذي يعرض ضمن موسم رمضان 2022 الحالي.

وبعد انهاء دراسته قرر الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج وهذا بسبب حبه الكبير لفن التمثيل الذي عاش في داخله منذ صغره بسبب ذهابه المتكرر مع والده إلى المسرح أثناء البروفات.

أول فيلم شارك فيه رامز كان “55 إسعاف” مع محمد سعد وأحمد حلمي وغادة عادل ومن إخراج مجدي الهواري، وبالرغم من أن الدور كان صغيراً، إلا أن رامز استطاع لفت الأنظار إليه ثم توالت الأفلام ليصل الى النجومية.

اشتهر رامز ببرامج المقالب الرمضانية التي أثارت الجدل بخطورتها وقوة أحداثها مع أبرز النجوم والمشاهير.

يُذكر أن الموسم الحالي من برنامج المقالب يحمل اسم «رامز موفي ستار» وقد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عددًا كبيرًا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.

وتدور فكرة برنامج “رامز موفي ستار” هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم فان دام بدور البطل الذي يواجه مع الضيفة هجـوم سكان البحيرة، ويساعدها على معرفة من قتل زوجها.

وتتعرض الضيفة بعد ذلك لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الإنفجـارات والمواقف الصعبة خلال وجودها في العربة، كما يخيفها رامز جلال الذي يحل محل فان دام في الخفاء بثعبان، وفي النهاية تتوقف العربة على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف.

يُعرض برنامج «رامز موفي ستار» على « MBC مصر «خلال شهر رمضان الساعة 6:20 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وعرضت هذه الحلقة يوم الإثنين 4 إبريل 2022.