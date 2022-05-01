شاهد .. زوج شك بزوجته فوضع كاميرا مراقبة في غرفة النوم وعندما اتفرج ما رصدته الكاميرا كانت المفاجأة الصادمة والذي لم يتوقعها !!

انت الان تتابع خبر زوج شك بزوجته فوضع كاميرا مراقبة في غرفة النوم وعندما اتفرج ما رصدته الكاميرا كانت المفاجأة الصادمة والذي لم يتوقعها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

تفاصيل واقعة مثيرة قرر رجل وضع كاميرات لزوجته في غرفة نومها، لتصوير ما تقوم به ليلًا، ليكتشفا سويًا المفاجأة الصادمة.

ونشرت إحدى مستخدمات TikTok وتدعى «ملكة» من ألسعودية مقطع فيديو حصل على ملايين المشاهدات على المنصة بعدما شاهدت سلوكها الغريب أثناء النوم، والذي تدعي أنه يحدث دون علمها.

تقول ملكة انها ليس لديها أي فكرة عما يحدث وتكتشف ذلك فقط بعد مشاهدة اللقطات، ثم شاركت السلوك الغريب على الإنترنت ويجده الناس مضحكًا.

يُظهر مقطع حديث ملكة تتصرف وتلعب وكأنها في حفلة بلياردو داخل حديقتها الأمامية، حيث وصفت المقطع بالسائرة خلال النوم. علقت على الفيديو: “أتذكر أنني كنت أحلم بحفلة بلياردو”، وبالفعل تحركت وتصرفت على هذا الأساس، وقد تمت مشاهدته أكثر من 22 مليون مرة.

في مقطع الفيديو، يمكن رؤيتها تتعثر في المطبخ، وتغمغم في نفسها قبل أن تعود مع حفنة من علب المشروبات.

لكن بدلًا من شربها، تتوجه إلى الخارج وتبدأ في رميها بشكل انتقائي في الحديقة، كما لو كانت توزعها.

ثم عادت إلى الداخل لتجمع المزيد من المشروبات، وخرجت مرة أخرى، وبدأت “توزع المشروبات”، لكن هذه المرة يتوقف أحد المارة ويراقبها بقلق بينما تستمر في التذمر على نفسها كالمجنونة.