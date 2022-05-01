شاهد .. مفأجاة تهز الوسط الفني.. أقتحام منزل الفنان ’’محمد رمضان‘‘ وما حدث صدم كل المصريين !!

انت الان تتابع خبر مفأجاة تهز الوسط الفني.. أقتحام منزل الفنان ’’محمد رمضان‘‘ وما حدث صدم كل المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

كانت قد شهدت الحلقة 28 من مسلسل المشوار اقتحام منزل سيد رجب الذي يلعب دور سالم حيث يسكن محمد رمضان الذي يلعب دور ماهر الهارب من الشرطة

أحداث الحلقة28 من مسلسل المشوار:

ماهر وسالم الذي يلعب دوره سيد رجب يتحدثان حول الآثار المسروقة، وكانوا في انتظار البائع والذي كان وجيه الشوربجي

ماهر كان يجهل ذلك، ووصلته مكالمة من سعيد يخبره بها أن المحامي كمال مرَاقب من قبل الشرطة، فتملك الخوف من ماهر وترك بيت الحاج سالم وهرب بعيدًا عنه.

هرب ماهر وجاء كمال بحثا عنه ولكن لم يجده، وحدث مواجهة بينه وبين سيد رجب وأخبره أنه خسر في تلك القضية الأموال التي كان سيجنيها من بيع الآثار

وصل وجيه الشوربجي الذي يريد الانتقام من ماهر إلى منزل سالم حيث يسكن

قيام المقدم علاء بمهاجمة منزل سيد رجب والقبض عليه، لإخفائه ماهر في منزله

عثرت الشرطة على قطع آثار في منزله ملكيتها تعود إلى ماهر، وقام بالتحقيق معه حول معرفته بمحمد رمضان.

تدور قصة المسلسل حول طفل موهوب في لعبة كرة القدم و يكون من عائلة فقيرة و يعيش في الصعيد و مع مرور السنين يكبر هذا الولد و يريد ان يصبح من الاثرياء و من الشخصيات المعروفة فيبحث عن اى طريقة تحقق له هذ الحلم مهما كانت الطريقة و الوسيلة و يتجه الي تجارة الآثار حتى يصبح مع الوقت من اكبر و اهم تجار الآثار في البلد .