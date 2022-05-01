شاهد .. أسرار صادمة لا يعرفها أحد عن ريم عبد الله بطلة العاصوف3.. مطلقة ولديها إبن وحيد وسيصدمك عمرها واسمها الحقيقي الذي لم تعترف به !

انت الان تتابع خبر أسرار صادمة لا يعرفها أحد عن ريم عبد الله بطلة العاصوف3.. مطلقة ولديها إبن وحيد وسيصدمك عمرها واسمها الحقيقي الذي لم تعترف به ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

خطفت الفنانة ريم عبد الله الأنظار بدور جهير زوجة خالد الطيان في مسلسل العاصوف 3 الذي عرض خلال السباق الرمضاني.

ريم عبد الله هي فنانة سعودية من مواليد 1987 م واسمها الحقيقي نورة العتيبي، بدأت مشوارها الفني في سن الـ 19 ولها أدوار عديدة في العديد من المسلسلات أبرزها طاش ما طاش والعاصوف.

كان ظهورها الأول على شاشة التلفاز في مسلسل طاش ما طاش بنسخته الخامسة عشر مع الثنائي المعروف عبدالله السدحان وناصر القصبي، ثم تابعت مشوارها الفني بعدة مشاركات وصلت إلى 30 مسلسل كما أن لها مشاركة سينمائية واحدة كانت في فيلم “وجدة “مع المخرجة السعودية هيفاء المنصور خلال العام 2012.

لم تدرس النجمة المتألقة السعودية ريم عبدالله الفن أو التمثيل لأن الفكرة كانت مرفوضة تماماً من قبل الأهل، كما أنها تزوجت وانفصلت عن زوجها قبل دخولها عالم التمثيل ولها منه ابن وحيد.

وذكرت ريم عبدالله في وقت سابق أنها كانت متزوجة وانفصلت عن زوجها، لأسباب عدم الاهتمام منه وتركيزها على عملها والتركيز عليه وإهمالها ومنزلها، وأنها لا ترفض الفكرة من الزواج ولكن بانتظار الرجل المناسب.

يذكر أن ريم عبد الله واصلت مشوارها الفني بالمشاركة في قرابة 30 مسلسلاً، ولها مشاركة سينمائية واحدة مع المخرجة هيفاء المنصور في فيلم وجدة.